Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. In Seniorenheim eingedrungen.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam in ein Seniorenheim in der Wenkenstraße ein. Sie brachen ein Fenster auf und gelangten so in den Bürotrakt der Seniorenresidenz. Im Innern brachen sie weitere Türen auf und gelangten so in mehrere Büros. Ob etwas gestohlen wurde steht noch nicht abschließend fest. Hinweise dazu bitte an die Kripo in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090.

