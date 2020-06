Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Hinweise zur Herkunft verschiedener Gegenstände erbeten.

Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Detmold fanden am 17. Juni (Mittwoch) in einem Gebüsch der Brunnenwiese (Park zwischen Brunnenstraße und Blomberger Straße) einen größeren Karton. In diesem befanden sich augenscheinlich neue und teils original verpackte Sachen. Unter anderem eine Soundanlage der Marke "Teufel", eine Kamera, ein Fernglas eine Machete sowie eine PTB-Waffe. Hinweise auf einen Eigentümer gibt es bislang nicht. Die Polizei bittet um Hinweise zur Herkunft der Sachen an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180.

