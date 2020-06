Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Pedelecfahrer übersehen

Gescher (ots)

Ein Helm hat wohl schlimmere Verletzungen am Donnerstag in Gescher verhindert. Ein 23-jähriger Stadtlohner war gegen 16.30 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Kreisstraße 35 in Richtung Ahaus unterwegs. Zum Zusammenstoß mit einem 63-jährigen Autofahrer kam es, als dieser von einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Büren auf die Kreisstraße in Richtung Gescher abbiegen wollte und den Pedelecfahrer übersah. Der Stadtlohner fuhr gegen den Wagen des Gescheraners und stürzte zunächst auf die Windschutzscheibe und dann auf den Radweg. Ein Rettungswagen brachte den nur leicht Verletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt circa 5.500 Euro.

