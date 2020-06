Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fahrradfahrer stürzt

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Fahrradfahrer am Donnerstag in Ahaus erlitten. Der 25-Jährige war gegen 18.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Kivitstegge unterwegs. Wie der Ahauser den Beamten berichtete, lenkte er sein Fahrzeug einhändig, um eine Tasche zu transportieren. Eine Bremsung an der Kreuzung Kivitstegge/Lönsweg/Hessenweg missglückte derart, dass er über den Lenker auf die Straße stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenaus.

