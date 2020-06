Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Leerstehender Schweinestall brannte

Gescher (ots)

Flammen zerstörten am Donnerstag einen leerstehenden Schweinestall in Gescher. Die Feuerwehr wurde gegen 18.30 Uhr in die Bauerschaft Harwick gerufen. Unklar ist die Brandursache. Der Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

