Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Zigarettenautomaten entwendet

Velen (ots)

Einen kompletten Zigarettenautomaten haben Unbekannte in Velen-Ramsdorf gestohlen. Das Gerät hatte an der Straße Kloaver Blatt gestanden, wo die Unbekannte den Pfeiler des Automaten aus dem Boden rissen. Zu der Tat kam es zwischen Dienstag, 00.00 Uhr, und Mittwoch, 21.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

