Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Wohnungseinbruch am helllichten Tag

Ahaus (ots)

Bargeld und eine Taschenlampe haben Einbrecher am Donnerstag in Wessum erbeutet. Die Unbekannten nutzen die Abwesenheit der Geschädigten und drangen gewaltsam über die Terrassentür in das Haus an der Eichenallee ein. Die Tat trug sich in der Zeit von circa 09.30 Uhr bis circa 11.20 Uhr zu. Hinweise erbittet die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

