Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - In Gartenbaubetrieb eingebrochen

Ahaus (ots)

Mehrere elektronische Arbeitsgeräte erbeuteten Diebe in einem Gartenbaubetrieb in Ahaus. Die Unbekannten betraten das eingezäunte Firmengelände und drangen in eine Firmenhalle ein. Auf welchem Weg das Gelände betreten wurde und wie die Schließmechanismen des Gebäudes überwunden wurden, ist unklar. Zwei Winkelschleifer und zwei Schweißgerät nahmen die Diebe mit. Die Tat trug sich in der Zeit von Donnerstag vergangener Woche, 00.00 Uhr, bis Donnerstag (18.06.), 10.30 Uhr zu. Die Kripo in Ahaus bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell