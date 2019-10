Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Kiosk

Geilenkirchen-Lindern (ots)

Ein Kiosk an der Straße Linderner Bahn war am 28. Oktober (Montag), zwischen 3 Uhr und 3.35 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Diese drangen in das Gebäude ein und brachen anschließend zwei Automaten auf. Nachdem sie das darin befindliche Geld entwendet hatten, flüchteten sie unerkannt.

