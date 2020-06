Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zigaretten erbeutet.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen am frühen Montagmorgen in den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Sylbeckestraße ein. Sie erbeuteten Zigaretten in bislang unbekannter Menge. Gegen 3:35 Uhr lösten die Täter einen Alarm aus, als sie durch ein Fenster einstiegen. Trotz der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnten die Einbrecher entkommen. Hinweise dazu nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

