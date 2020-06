Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Junger Mann an Tankstelle niedergeschlagen.

Lippe (ots)

Das Motiv für eine Tat, die sich am frühen Samstagmorgen auf dem Gelände der Westfalentankstelle an der Schötmarschen Straße ereignet hatte, ist bislang unklar. Gegen 1:30 Uhr hielt sich ein 24-jähriger Mann aus Lage dort auf. Plötzlich wurde er von einem Unbekannten mit einem Faustschlag zu Boden gestreckt. Dort traten und schlugen mindestens zwei Personen weiter auf das Opfer ein. Der 24-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Hinweise zu der Körperverletzung nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

