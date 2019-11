POL-LM: Pressemitteilungen der Polizei für den Landkreis Limburg-Weilburg vom 12.11.2019

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Einbruch in Einfamilienhaus, Limburg a. d. Lahn, Staffel, Steinstraße, 10.11.2019, 20.00 Uhr bis 11.11.2019, 10.00 Uhr

(pa)Von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte in Staffel in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter öffneten zwischen Sonntagabend, 20.00 Uhr und Montagmorgen, 10.00 Uhr gewaltsam ein Kellerfenster des in der Steinstraße gelegenen Wohnhauses. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Entwendet wurde vor allem Bargeld in noch nicht näher bezifferbarer Höhe. Zudem verursachten die Einbrecher einen Sachschaden von rund 500 Euro. Die Limburger Kriminalpolizei erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0.

2. Anhänger gestohlen, Löhnberg, Grüner Weg, 07.11.2019, 15.00 Uhr bis 08.11.2019, 08.30 Uhr

(pa)Gestern erstattete der Eigentümer eines Pkw-Anhängers bei der Polizei in Weilburg Anzeige, nachdem sein Anhänger in der vorigen Woche gestohlen wurde. Der graue Anhänger mit Plane und Spriegel stand noch am Donnerstagnachmittag in Löhnberg in der Straße "Grüner Weg". Am Freitagmorgen war er verschwunden. Zuletzt war an dem Anhänger, dessen Wert sich auf etwa 700 Euro beläuft, das amtliche Kennzeichen "LM-C 697" montiert. Die Polizeistation Weilburg bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06471) 9386 - 0 zu melden.

3. Kupferdiebe stehlen Kabel, Limburg a. d. Lahn, Offheim, Am Dreschplatz, 07.11.2019, 16.00 Uhr bis 11.11.2019, 08.00 Uhr (pa)In den vergangenen Tagen entwendeten Unbekannte etwa 150 Meter Kabel von einer Baustelle in Offheim. Die Täter begaben sich zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen auf den in der Straße "Am Dreschplatz" gelegenen Rohbau. Dort stahlen sie die bereits durch die Decke verlegten Kupferkabel im Wert von mehreren Hundert Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

4. Einbruch bei Gartenbaufirma, Weilburg, Kubach, Mittlere Friedenbach, 15.10.2019, bis 11.11.2019 (pa)In Weilburg Kubach wurde das Lager einer Gartenbaufirma in den vergangenen Wochen zum Ziel von Einbrechern. Die Täter schlugen im Zeitraum zwischen dem 15.10.2019 und Montagmorgen an der Lagerhalle des in der Straße "Mittlere Friedenbach" gelegenen Betriebes ein Fenster ein. Hierdurch gelangten sie in das Lager, aus dem sie mehrere Gartenbaugeräte und Werkzeuge entwendeten. Der Wert der Tatbeute wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Limburger Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

5. Auto prallt gegen Baum, Landesstraße 3022, zw. Runkel und Niederbrechen, 11.11.2019, gg. 21.05 Uhr

(pa)Am Montagabend musste die Feuerwehr einen 21-Jährigen nach einem Verkehrsunfall auf der L3022 aus seinem Auto befreien. Der Mann befuhr die Landesstraße gegen 21.05 Uhr aus Richtung Runkel kommend in Fahrtrichtung Niederbrechen, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam du mit seiner Mercedes E-Klasse frontal mit einem Baum kollidierte. Nachdem der nach dem Aufprall eingeklemmte Fahrer von der Feuerwehr befreit werden konnte, wurde er vom Rettungsdienst schwerverletzt in eine Klinik gebracht. Zur Feststellung des Unfallhergangs, insbesondere der Ursache, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Am Auto des 21-Jährigen entstand Totalschaden. Die Landesstraße musste für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.

