PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg am Sonntag, 09.11.2019

Limburg (ots)

Für den Bereich der PSt. Limburg Verkehrsunfallflucht - Zeugenhinweis führt zur Ermittlung des Unfallverursachers Tatort: 65551 Limburg-Lindenholzhausen Tatzeit: So., 09.11.2019, gg. 00:30 Ein aufmerksamer Taxifahrer beobachtete in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Lindenholzhausen einen Verkehrsunfall. Dort kam kurz Mitternacht auf der Durchgangsstraße in Lindenholzhausen ein PKW mit Diezer Zulassung nach rechts hin von der Fahrbahn ab und kollidierte mit drei Absperrpfosten. Anschließend fuhr der PKW davon, ohne dass sich der Unfallverursacher um den entstandenen Sachschaden kümmerte. Dank dem zeugenschaftlichen Hinweis des Taxifahrers konnte das unfallbeteiligte Fahrzeug von der Polizei im Raum Diez an der Halteranschrift angetroffen werden. Ebenso wurde dann auch dort der unfallflüchtige Fahrer ermittelt.

Weitere PKW-Aufbrüche in Limburg Tatort: Limburg-Innenstadt und Limburg-Staffel In der Nacht von Samstag auf Sonntag geriet ein in Limburg in der Hospitalstraße geparkter PKW Skoda Superb, in den Focus von Autoeinbrechern. Der oder die Täter zertrümmerten die Beifahrerscheibe des PKW und gelangten so in den Innenraum des Fahrzeuges. Ablagefächer und Handschuhfach wurden durchwühlt. Ob und was genau Beute der Autoknacker wurde konnte der Fahrzeugeigentümer bei Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend mitteilen.

Ein weiterer PKW wurde durch unbekannte Täter im Stadtteil Staffel angegangen. Aus bislang nicht bekannter Art und Weise wurden die Scheiben an Fahrer- und Beifahrerseite eines weißen Audi manipuliert. Auch hier verschafften sich der oder die Täter letztendlich Zugang in das Fahrzeug hinein. Entwendet wurde ein im PKW abgelegter Bargeldbetrag.

Für den Bereich der PSt. Weilburg

- keine presserelevanten Ereignisse -

