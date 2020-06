Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Weinhandlung vereitelt.

Lippe (ots)

Ein aufmerksamer Nachbar vereitelte am Sonntagabend vermutlich einen Einbruch in ein Fachgeschäft für Weinbedarf an der Richthofenstraße. Um kurz nach 23 Uhr beobachtete der Zeuge zwei Männer, die gerade dabei waren durch ein geöffnetes Fenster in das Geschäft zu greifen. Er sprach die beiden Täter an, die daraufhin ohne Beute in Richtung der Marienstraße flüchteten. Der Zeuge konnte den beiden Männern noch bis zur Spitzenkamptwete folgen, verlor sie dann jedoch aus den Augen. Ein Täter ist 48-54 Jahre alt und 175 cm groß. Er hat graue, kurze Haare und einen grauen, mittellangen Vollbart. Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet und trug eine Seemannsmütze. Der zweite Mann ist 40-45 Jahre alt und etwa 182 cm groß. Er war ebenfalls dunkel gekleidet und trug ein dunkles Basecap. Ihre Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

