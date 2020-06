Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter beschädigt Autoreifen (24.-25.06.2020)

Donaueschingen-Grüningen (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den Reifen eines Fahrzeugs, welches in der Straße "Bergring" abgestellt war, mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771/83783-0, zu wenden.

