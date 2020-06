Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Fußgängerin von Traktor angefahren (25.06.2020)

Stockach, Lkrs. KN (ots)

Eine 59-jährige Passantin wurde am Donnerstag gegen 19.45 Uhr in der Hegaustraße von einem rückwärtsfahrenden Traktor-Anhänger-Gespann zu Boden gestoßen und am Bein verletzt. Der 46-jährige Traktor-Fahrer hatte die Frau zuvor im Rückspiegel nicht gesehen, die Passantin hatte den heranfahrenden Traktor nicht bemerkt, da sie in die entgegengesetzte Richtung geschaut hatte. Vom Rettungsdienst wurde die Verletzte ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell