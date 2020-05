Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Auffahrunfall mit drei leicht verletzten Personen

Neuwied-Engers (ots)

Als drei Radfahrer die Landstraße zwischen Block und Engers überquerten, hielt eine Autofahrerin an, um dies zu ermöglichen. Der hinter ihr fahrende Pkw hielt deswegen ebenfalls an. Der Fahrer eines dritten Autos dahinter bemerkte dies aber zu spät und konnte den Aufprall mit dem zweiten Fahrzeug nicht verhindern. Dadurch wurde das zweite Auto dann auf den zuerst haltenden Pkw geschoben. In allen drei Fahrzeugen wurde jeweils eine Person leicht verletzt, glücklicherweise musste niemand im Krankenhaus verbleiben.

