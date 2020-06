Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Gas- und Bremspedal verwechselt und Unfall verursacht (25.06.2020)

Stockach, Lkrs. KN (ots)

Über 5.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der Sebastian-Kneipp-Straße entstanden. Ein 47-jähriger Audi-Lenker, der ein Automatikgetriebe gewohnt ist, fuhr mit einem Ersatzwagen aus dem Grundstück einer Autowerkstatt, verwechselte das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr geradeaus über die Straße auf einen auf der anderen Seite befindlichen Stromverteilerkasten. Daraufhin fiel der Strom in der gesamten Straße für etwa eine Stunde aus. Die Stadtwerke Stockach reparierten den Stromverteilerkasten und stellte die Stromverbindung wieder her.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell