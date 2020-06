Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Allmannsdorf) Mann bei Arbeiten am Wohnmobil verletzt (25.06.2020)

Konstanz-Allmannsdorf (ots)

Am Donnerstag gegen 19.30 Uhr wollten zwei 71 Jahre alte Männer ein Wohnmobil in der Mainaustraße reparieren. Hierbei hoben sie das Wohnmobil mit einem Wagenheber an. Als einer der Senioren nach eigenen Angaben unter dem Wohnmobil liegend an der Achse rüttelte, brach der Wagenheber zusammen, das Fahrzeug stürzte hinunter und klemmte das Bein des Mannes ein. Ersthelfer konnten den 71- jähriger noch vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes befreien. Zur weiteren Untersuchung wurde der Senior ins Krankenhaus gebracht.

