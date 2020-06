Polizeipräsidium Konstanz

Mönchweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis Einbruch in eine Firma 22.06.2020

Mönchweiler (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in eine Firma in der Straße "Am Fohrenwald", die im Zeitraum zwischen Samstag, 16.30 Uhr und Montag, 6.45 Uhr, begangen wurde. Unbekannte Täter hebelten eine Türe der Firma auf, die derzeit umgebaut wird. Aus einem Lagerraum entwendeten sie verschiedene akkubetriebene Baumaschinen und Werkzeuge. Wie hoch der Diebstahlsschaden ist, muss die Polizei noch ermitteln. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf einige hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier VS-Villingen, Tel. 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

