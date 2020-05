Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Falke aus Hofreitschule entflogen

Bückeburg (ots)

(ma)

Die Fürstliche Hofreitschule in Bückeburg bittet um Sichtungsmeldungen eines entflogenen Falken, der seit dem vergangenen Wochenende aus der Falknerei verschwunden ist.

Der Falke "Togo" trägt ein Glöckchen und einen Lederriemen.

"Togo" wurde am Dienstag gg. 18.00 Uhr in Obernkirchen, An der Beeke, gesehen.

Die Falknerei der Hofreitschule ist für jede Sichtungsmeldung dankbar und ist über die Tel.-Nr.: 05722/898350, erreichbar.

