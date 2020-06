Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrszeichen mit Farbe besprüht (22.06.2020)

Blumberg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zur Sachbeschädigung an mehreren Verkehrszeichen, die zwischen Freitag, 20 Uhr, und Montag, 6 Uhr, in der Hauptstraße begangen wurde. Vom Kreisverkehr der Bundesstraße 27 ausgehend hatten Unbekannte stadteinwärts einige Verkehrszeichen mit roter und schwarzer Farbe besprüht. An den Schildern entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Blumberg, Tel. 07702 410-66, in Verbindung zu setzen.

