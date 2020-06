Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Vorfahrt bei der Einfahrt in den Kreisverkehr missachtet (22.06.2020)

Stockach, Lkrs. KN (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 6.000 Euro ereignete sich am Montagmorgen gegen 08.45 Uhr im Kreisverkehr Ludwigshafener Straße / Goethestraße. Ein von der Ludwigshafener Straße kommender 38-jähriger Dacia-Fahrer musste verkehrsbedingt am Kreisverkehr halten. Im Kreisverkehr befand sich ein 33-jähriger Lenker einer Sattelzugmaschine, der ebenfalls verkehrsbedingt warten musste. Als der Autofahrer in den Kreisverkehr einfuhr, fuhr der Lkw-Fahrer ebenfalls an. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

