Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Diebstahl von mehreren Katalysatoren (12.06.-22.06.2020)

Singen (ots)

Der Inhaber eines Gebrauchtwagenhandels in der Carl-Benz-Straße stellte am heutigen Montag gegen 10.00 Uhr fest, dass an fünf auf dem Gelände abgestellten Gebrauchtwagen die Katalysatoren herausgesägt wurden. Hierzu mussten die Fahrzeuge jeweils mit einem kleinen Wagenheber angehoben werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf über 1.000 Euro. Personen, die auf oder am Gelände des Gebrauchtwagenhandels Verdächtiges beobachtet haben werden gebeten, dies dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, mitzuteilen.

