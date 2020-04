Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sprengung eines Geldautomaten

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

Zeugen hörten am Dienstag, 21. April, gegen 3.40 Uhr, Explosionsgeräusche an einem Geldautomaten an der Marienstraße und verständigten daraufhin die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der Geldautomat, der sich im Vorraum einer Bank befindet, offensichtlich gesprengt wurde. Durch die Explosion wurde der Automat stark beschädigt und auch die Scheiben und Türen des Vorraums zerstört. Ob die Täter Geld erbeuteten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Zeugen beobachteten zwei schwarz gekleidete Personen, die mit einem Motorroller in Richtung Stahe flüchteten. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0.

