POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Nach Brandalarm Klinik evakuiert (22.06.2020)

Donaueschingen (ots)

Vorbildlich hat die Leitung einer Klinik in der Straße "Am Schellenberg" die gesamte Belegschaft und alle Patienten evakuieren lassen, nachdem ein Brandmelder gegen 7.30 Uhr einen Alarm ausgelöst hatte. Die Feuerwehr fand schnell heraus, dass glücklicherweise kein Feuer, sondern durch Handwerkerarbeiten verursachter Staub für die Alarmauslösung verantwortlich war. Alle rund 200 Personen konnten wohlbehalten wieder in die Klinik zurückkehren.

