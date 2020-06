Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in ein Pflegeheim (22.06.2020)

St. Georgen (ots)

Ein Pflegeheim in der Straße "August-Springer-Weg" aufgesucht haben unbekannte Einbrecher in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Ob sie Wertsachen gestohlen haben, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf einige hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 94950-0, in Verbindung zu setzen.

