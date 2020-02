Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Lieferant wird sauer - Auto beschädigt

Freiburg (ots)

Wohl über den Abstellplatz eines Autos ist am Mittwoch, 12.02.2020, der Lieferant eines Einkaufsmarktes in Weil am Rhein derart erbost gewesen, dass er diesen Wagen mutwillig beschädigte. Gegen 14:45 Uhr musste der Lieferant den Markt beliefern. Obwohl der Wagen ordnungsgemäß geparkt war, hatte er beim Rangieren Probleme. Offensichtlich deshalb ließ er seine Wut am Auto aus und beschmierte es mit einer Art Fettpaste und trat noch gegen den Kühlergrill. Er verursachte ein Schaden von rund 500 Euro. Bis zum Eintreffen der Polizei war der Lieferant weg. Er wird Post von der Polizei erhalten.

