Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - Stühlinger: Betäubungsmittelhändler festgenommen

Freiburg (ots)

Am 11.02.2020 gegen 16:40 Uhr sollte ein 24-jähriger gambischer Staatsbürger in der Nähe des Stühlinger Kirchplatzes durch zivile Polizeikräfte kontrolliert werden. Beim Erkennen der Polizei flüch-tete der dringend Tatverdächtige 24-jährige über den Stühlinger Kirchplatz und konnte nach kurzer Verfolgung in der Engelbergerstraße gestellt und vorläufig festgenommen werden. Auf der Flucht warf der dringend Tatverdächtige eine Tüte mit mehreren Päckchen Marihuana weg, welche durch die hinzugerufenen Beamten gefunden und gesichert werden konnte. Die Menge des aufgefundenen Marihuanas liegt im zweistelligen Grammbereich.

Am 12.02.2020 wurde der dringend Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg dem Haftrichter des Amtsgerichts Freiburg vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete.

