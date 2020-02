Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbruch in Jugendraum - zwei junge Männer erwischt

Freiburg (ots)

Noch bei der Tatbegehung sind zwei junge Männer in der Nacht zum Mittwoch, 12.02.2020, bei einem Einbruch in einen Jugendraum in Waldshut-Tiengen erwischt worden. Die Männer im Alter von 21 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Einer Zeugin waren gegen Mitternacht verdächtige Geräusche aus Richtung des Jugendraumes aufgefallen. Sie verständige die Polizei. Diese traf noch in den Räumlichkeiten auf die beiden Tatverdächtigen, die sich widerstandlos festnehmen ließen. Verschiedene Gegenstände, wie einen Laptop und Beamer, hatten sie schon eingepackt. Die Tatverdächtigen wurden nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell