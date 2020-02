Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Vorfahrt missachtet - 6000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem VW Passat befuhr am Montag, 10.02.2020, gegen 19.10 Uhr, ein 29 Jahre alter Mann die Mouscron-Allee und beabsichtigte, nach links auf die B316 in Richtung Autobahn abzubiegen. Dabei übersah er die von der B316 kommende 56 Jahre alte Frau in ihrem Renault, welche ordnungsgemäß auf der Linksabbiegespur abbog. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

