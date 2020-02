Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Bus macht wegen Radfahrer Notbremsung - ein Fahrgast verletzt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Mit einem Linienbus befuhr ein 57 Jahre alter Busfahrer die Salzertstraße in südliche Richtung. Kurz vor der Einmündung zur Arend-Braye-Straße schloss er zu einem erst rechts fahrenden Radfahrer auf. Plötzlich bog dieser, ohne vorherige Ankündigung und unmittelbar vor den Bus, nach links in die Arend-Braye-Straße ab. Der 57-jährige musste zur Verhinderung einer Kollision eine Notbremsung einleiten. Durch diesen abrupten Bremsvorgang verlor eine 49 Jahre alte Frau, die im Bus stand, den Halt und stürzte. Dabei zog sie sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Radfahrer entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein (07621/9800) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder Hinweise zu dem Radfahrer machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell