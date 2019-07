Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Amok-Lage in Schule - Alarm nach Durchsuchung aufgehoben

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 14.30 Uhr wurde in der Comenius-Schule in Schwetzingen Amok-Alarm ausgelöst. Die Polizei zog umgehend starke Kräfte am Ereignisort zusammen. Kräfte des Spezialeinsatzkommandos wurden per Hubschrauber zum Einsatzort geflogen. Nachdem das Gebäude durch SEK und Interventionsteams des Polizeipräsidiums Mannheim durchsucht und überprüft wurde, konnte um 16.12 Uhr der Alarm aufgehoben werden. Derzeit werden alle Schüler aus dem Gebäude zum Sammelort in der Sporthalle der Nordstadtschule gebracht, wo sie von Betreuern oder Eltern wieder in Empfang genommen werden können. Die Ermittlungen zur Ursache der Alarmauslösung dauern derzeit noch an.

