Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Vergessenes Essen auf dem Herd ruft Feuerwehr auf den Plan

Freiburg (ots)

Auf dem eingeschalteten Herd hat am Dienstagabend, 11.02.2020, gegen 20.10 Uhr, eine 28 Jahre alte Frau einen Topf mit Essen vergessen. Es fing an zu brennen, wodurch Teile der Kücheneinrichtung zu schmelzen begannen und die kompletten Wände der Küche verrußt wurden. Die Feuerwehr Schopfheim rückte mit drei Fahrzeugen und 20 Mann an und löschte das Feuer. Zwei DRK-Besatzungen waren ebenfalls vor Ort, verletzt wurde aber niemand.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell