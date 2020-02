Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Balkonbrand in Freiburg-Oberwiehre

Freiburg (ots)

Bereich: Stadtkreis Freiburg

Freiburg, Stadtteil Oberwiehre

Am 12.02.2020, gegen 19:40 Uhr, kam es aus bisher noch ungeklärter Ursache zu einem Brand auf einem Balkon im 1.OG eines vierstöckigen Wohnhauses in der Bleichestraße in Freiburg. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro an der Fassade durch Verrußung und Hitzeentwicklung.

Verletzt wurde niemand.

Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Freiburg-Süd übernommen.

Oß/FLZ

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell