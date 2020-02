Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Aufmerksame Postzustellerin - Frau aus hilfloser Lage gerettet

Einer aufmerksamen Postzustellerin ist es zu verdanken, dass am Donnerstag, 13.02.2020, in Weil am Rhein einer gestürzten Seniorin geholfen werden konnte. Der Postzustellerin war der übervolle Briefkasten der Frau aufgefallen. Da auch ein Nachbar bestätigte, dass er die Frau schon länger nicht mehr gesehen hatte, verständigte sie gegen 05:00 Uhr die Polizei. Eine Streife konnte die 86-jährige Bewohnerin am Boden liegend in der Wohnung entdecken. Über den Balkon konnte zur ihr vorgedrungen werden. Sie war gestürzt und konnte nicht mehr alleine aufstehen. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus.

