Polizei Bremen

POL-HB: Nr. 0252 -Frau schwebt in Lebensgefahr-

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen: Horn-Lehe, Leher Heerstraße Zeit:23.04.2020, 10.15 Uhr

Donnerstagvormittag wurde eine 41 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Horn-Lehe schwer verletzt. Ihr Zustand ist nach wie vor kritisch.Gegen 10.15 Uhr befuhr eine 78 Jahre alte Bremerin mit ihrem Auto die Leher Heerstraße in Richtung Oberneuland. Auf Höhe eines Fußgängerüberweges erfasste sie mit ihrem Peugeot die 41-Jährige, die gerade dabei war, die Fahrbahn zu überqueren. Die Frau erlitt durch den Unfall schwere Kopfverletzungen und wurde in ein Klinikum gebracht.Das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Ines Roddewig

Telefon: 0421 362-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell