Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0251 --Pkw kollidiert mit Straßenbahn--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, Nordstraße Zeit: 22.04.2020, 18:10 Uhr

Am frühen Mittwochabend stieß in Bremen-Walle ein Pkw mit einer Straßenbahn zusammen. Drei Personen wurden leicht verletzt.

Gegen 18.10 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann die Nordstraße in stadtauswärtige Fahrtrichtung. In Höhe der Elisabethstraße wollte er mit seinem VW-Golf verbotswidrig wenden. Dabei übersah er die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn der Linie 3 und stieß im Einmündungsbereich mit ihr zusammen. Die beiden 17 und 32 Jahre alten Pkw-Insassen und der 24-jährige Straßenbahnfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten in Krankenhäusern behandelt werden.

Durch den Zusammenstoß geriet die Bahn aus den Schienen. Mithilfe eines Krans der Feuerwehr Bremen wurde sie wieder zurückgesetzt. Während der Bergungsarbeiten musste die Nordstraße kurzfristig gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 23.000 Euro geschätzt.

