Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0249 --Zwei Männer nach Sachbeschädigungen festgenommen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, Feldstraße Zeit: 21.04.2020, 18:20 Uhr

Am Dienstagabend stellten Einsatzkräfte der Polizei Bremen zwei 22-jährige Männer, die an mehreren Stellen in der Östlichen Vorstadt verbotenerweise Plakate angebracht hatten.

Gegen 18.20 Uhr beobachteten Polizisten, wie zwei Personen in der Feldstraße mehrere Plakate an eine Hauswand klebten. Die Männer versuchten noch in Richtung der Straße Fehrfeld zu flüchten, konnten jedoch nach kurzer Verfolgung angehalten und vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Kontrolle beschlagnahmten die Polizisten weitere 150 Plakate, in denen zu Aktivitäten am 1. Mai aufgerufen wurde. Im näheren Umfeld wurden weitere Aushänge an Hauswänden und Stromkästen festgestellt.

Derzeit wird gegen die beiden 22 Jahre alten Männer wegen Sachbeschädigung ermittelt.

