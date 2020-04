Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0248 --Rechtes Gedankengut am Bahnhof skandiert--

Ort: Bremen-Findorff, Willy-Brandt-Platz Zeit:20.04.2020, 16.30 Uhr

Am Montagnachmittag äußerte und zeigte eine Gruppe von drei Verdächtigen an der Bahnhof-Nordseite rechte Parolen. Die Polizei stellte die Männer noch am Tatort, sie bestritten die Tat.Ein Zeuge rief gegen 16.30 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen zum Willy-Brandt-Platz, um das Zeigen des sogenannten "Hitlergrußes" verbunden mit dem Ausruf "Sieg Heil" anzuzeigen. Der Anrufer beschrieb den Polizisten die 31 bis 35 Jahre alten Verdächtigen und zeigte sie den Beamten noch am Tatort. Die angesprochenen Männer bestritten die Tat. Sie erhielten einen Platzverweis und es wurden Verfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang weitere Zeugen der Handlungen, sich unter der Rufnummer (0421) 362-3888 beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen zu melden.

