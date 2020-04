Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0243 --Mutmaßlicher Brandstifter gefasst--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Blumenthal, Heidbleek Zeit: 15.04.2020, 23:30 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei stellten in der Nacht zum Donnerstag einen mutmaßlichen Brandstifter in Blumenthal. Zuvor hatte ein Carport der Freiwilligen Feuerwehr gebrannt.

Gegen 23:30 Uhr brannte auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr in der Straße "Heidbleek" ein Carport. Dabei entstand hoher Sachschaden. Einsatzkräfte führten zu diesem Zeitpunkt Schwerpunktmaßnahmen im Stadtteil durch, dabei nahmen sie einen 19-Jährigen in der Nähe des Brandortes vorläufig fest. Der Bremer ist verdächtig, den Brand auf dem Gelände der Feuerwehr gelegt zu haben. Die anschließende Haftprüfung verlief negativ, so dass der 19-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde.

