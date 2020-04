Polizei Bremen

POL-HB: Nr. 0242 --Parteibüro mit Farbe beschmiert--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, Am Wall Zeit: 15.04.2020, 22:00 Uhr - 16.04.2020, 06:15 Uhr

-

Die Fassade des Büros der Partei Bündnis 90 / Die Grünen ist in dem Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen von unbekannten Tätern mit weißer Farbe beschmiert worden. Polizisten bemerkten die Sachbeschädigung während der Streifenfahrt. Die gesamte Fassadenfläche der Büros in der Straße Am Wall würde verunreinigt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um eine politisch motivierte Straftat handelt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen im genannten Tatzeitraum im Bereich des Parteibüros gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0421-362 38 88 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

