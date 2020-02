Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Pkw landete auf dem Dach

Unnau (ots)

Am Dienstagmorgen um 08:45 Uhr befuhr eine 25-jährige Pkw-Fahrerin aus der VG Hachenburg die L281 in Fahrtrichtung Westerburg. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, bei leicht schneebedeckter und winterglatter Fahrbahn, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen kleinen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte sich leicht verletzt aus dem Pkw befreien und wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell