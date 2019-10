Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Wohnungseinbrüche im Kreis Düren

Düren/Aldenhoven/Langerwehe/Merzenich (ots)

Mehrere Einbruchstatorte nahm die Polizei am vergangenen Wochenende auf.

So drangen bislang Unbekannte am Freitag (11.10.2019) zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr in ein Einfamilienhaus im Grünen Weg in Langerwehe ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten der oder die Einbrecher die rückwärtige Terrassentür auf, durchwühlten mehrere Räume und entfernten sich mit Schmuck und Bargeld.

Von verdächtigen Geräuschen aufgeschreckt wurde am Sonntagabend der Bewohner eines Hauses an der Alten Jülicher Straße. Gegen 23:30 Uhr vernahm er diese und begab sich zur Haustür. Bei einer Nachschau konnte er noch eine Person erkennen, die sich zügig in Richtung Akazienstraße entfernte.

Die Bewohnerin eines Hauses in der Jahnstraße in Merzenich wurde in der Nacht zu Freitag vom Bellen ihres Hundes geweckt. Gegen 03:00 Uhr schlug das Tier an. Die Frau schaltete das Licht ein, konnte zunächst jedoch nichts Verdächtiges feststellen. Gegen 12:00 Uhr fielen ihr jedoch Beschädigungen an der Haustür auf. Möglicherweise sind diese in der Nacht entstanden, bei dem Versuch, in das Haus einzubrechen.

Bei einem Einbruch in eine Mietwohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Merzenicher Straße in Düren wurde am Freitag zwischen 09:40 Uhr und 12:40 Uhr nach ersten Feststellungen hochwertiger Schmuck entwendet. An der Wohnungstür war zuvor der Schließzylinder entfernt und die Wohnung so geöffnet worden.

Einen versuchten Einbruch nahm die Polizei in der Straße "Im Doppelland" in Aldenhoven-Schleiden auf. Zwischen 15:00 Uhr und 22:00 Uhr am Samstag hatten Unbekannte versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. An der seitlichen Eingangstür fanden die Bewohner bei ihrer Rückkehr Hebelspuren vor. Öffnen ließ sich die Tür jedoch nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet gesicherte Spuren derzeit aus. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taten nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

