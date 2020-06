Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Pkw-Fahrer übersieht Radfahrer (25.06.2020)

Stockach (ots)

Schwer verletzt wurde eine 52-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Radolfzeller Straße. Ein 41-jähriger VW-Fahrer war auf der B 313 (Radolfzeller Straße) von der Autobahnanschlussstelle Stockach-West in Richtung Stockach unterwegs und bog nach rechts in einen Feldweg ab. Hierbei hatte er die auf dem Radweg fahrende 52-jährige übersehen, die ihr Fahrrad aufgrund dessen stark abbremsen musste und stürzte. Der Begleiter der Frau und der 41-jährige Autofahrer leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungsleitstelle. Vom Rettungsdienst wurde die Frau ins Krankenhaus gebracht.

