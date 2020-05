Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Diebstahl eines Pkw-Kennzeichens

Zwischen Montag, 11. Mai 2020, 14.00 Uhr und Dienstag, 12. Mai 2020, 05.30 Uhr kam es Am Schützenplatz zum Diebstahl eines Pkw-Kennzeichens. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das vordere Kennzeichen VEC-BM 413 eines Ford Ka, der auf einem Wohngrundstück abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

Goldenstedt - Sachbeschädigung

Zwischen Freitag, 08. Mai 2020, 15.00 Uhr und Montag, 11.05.2020, 07.00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Goldenstedt, Oststraße, auf das Gelände einer Kindertagesstätte an der Oststraße. Hier beschädigten sie vermutlich mit brennenden Zigaretten mehrere Kunststoff-Fenster und Türen. Zudem wurde ein Regenfallrohr beschädigt. Weiterhin wurden mehrere Türen und Fenster mit rotem Farbstift beschmiert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung einer Schaufensterscheibe und Parkplatzschranke

Am Dienstag, 12. Mai 2020, kam es gegen 22.00 Uhr an der Falkenrotter Straße zur Sachbeschädigung einer Schaufensterscheibe. In der Großen Straße wurde außerdem die Parkplatzschranke eines Hotels beschädigt. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte eine vierköpfige Personengruppe beobachtet und ein Verdächtiger bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden. Die Personalien der weiteren Tatverdächtigen konnten ermittelt werden. Es handelt sich um vier Heranwachsende aus Vechta im Alter von 18 bis 21 Jahren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 12. Mai 2020, wurde um 15.25 Uhr auf der Dinklager Straße ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 12. Mai 2020, wurde um 18.20 Uhr auf dem Südring eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Lohne kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass die Frau unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 12. Mai 2020, kam es zwischen 07.45 und 17.05 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Großen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte mit einem vermutlich schwarzen Fahrzeug einen VW Polo der dort geparkt war. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 3000 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell