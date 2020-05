Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Sachbeschädigung eines Pkw

Am Dienstag, 12. Mai 2020, kam es zwischen 10.22 und 16.39 Uhr am Brookweg zur Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte eine Scheibe und einen Seitenspiegel einer Mercedes C-Klasse, die auf einem Parkstreifen stand. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 12. Mai 2020, wurde um 14.34 Uhr ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg am Antoniusplatz kontrolliert, da sein Beifahrer keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Führerschein des Fahrers zur Beschlagnahme ausgeschrieben war, da er in der Vergangenheit betrunken gefahren ist. Durch die Polizeibeamten konnte der Führerschein sichergestellt werden. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 12. Mai 2020, kam es zwischen 13.00 und 18.30 Uhr in der Glockenblumenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Rangieren einen dortigen Grundstückszaun. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des 400 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 30. April 2020, kam es zwischen 12.00 und 13.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Bürgermeister-Winkler-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen silbernen VW Touran im Bereich des vorderen, rechten Kotflügels. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des 500 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

