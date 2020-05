Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten, Schreckschusswaffe gefunden

Am Montag, 11. Mai 2020, kam es gegen 19.43 Uhr an einer Schule an der Mühlenstraße zu einem Widerstand gegen einen Polizeibeamten. Der 57-Jährige Polizist bemerkte privat in seiner Freizeit zwei Heranwachsende, die sich widerrechtlich auf dem Gelände aufhielten. Als er sich als Polizeibeamter zu erkennen gab, ergriff ein 18-Jähriger aus Vechta die Flucht. Nachdem der Polizeibeamte die Verfolgung aufnahm, warf der Flüchtige einen Rucksack weg. Diesen nahm der 57-Jährige an sich, woraufhin der 18-Jährige zurückkehrte und den Rucksack dem Polizisten zu entreißen versuchte. Hierdurch kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung bei der beide beteiligte leicht verletzt wurden. Als weitere Polizeibeamte zur Unterstützung kamen, konnte die Situation beruhigt werden. Bei der anschließenden Durchsicht des Rucksackes des 18-Jährigen wurden Utensilien zum Drogenkonsum und eine Schreckschusswaffe aufgefunden, für die der Vechtaer keine Erlaubnis besaß. Gegen ihn wurden mehrere entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 05. Mai 2020, kam es zwischen 07.30 und 11.30 Uhr auf einem Parkplatz am Neuen Markt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen VW Golf und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

