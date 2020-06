Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen ab Egg) Widerrechtliche Ablagerung von Bauschutt auf Wiesenfläche (20.06.2020 - 23.06.2020)

Emmingen-Liptingen (ots)

Die Ablagerung einer größeren Menge Bauschutt auf einer Wiesenfläche an der in Verlängerung der Lindenstraße zum Württemberger Hof verlaufenden Gemeindeverbindungsstraße etwa zwei Kilometer nordwestlich von Emmingen ab Egg wurde dem Sachbereich Gewerbe / Umwelt des Polizeipräsidiums Konstanz am Standort Tuttlingen im Verlaufe dieser Woche gemeldet.

Entsorgt wurden an der beschriebenen Stelle etwa drei Kubikmeter abgebrochene Gasbeton- oder Porenbetonsteine, die weitläufig auch als "YTONG-Steine" bezeichnet werden. Die Gasbetonsteine dürften von einem Wandaufbau stammen, der auf einer Seite mit einer etwa zehn Millimeter starken, orange- bis gelbfarbenen Putzschicht ohne Gewebearmierung versehen war. Die beschriebene Putzschicht wurde in einer sogenannten Wischtechnik auf die Gasbetonsteine aufgetragen. Es ist davon auszugehen, dass der Transport des Bauschuttes zu der Abladestelle mit einem Transportfahrzeug oder einem geeigneten Transportanhänger erfolgten.

Die Umweltermittler des Polizeipräsidiums Konstanz leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen widerrechtlicher Ablagerung von Abfällen ein. Geschädigt ist der die Wiesenfläche bewirtschaftende Landwirt. Auf die der Pressemeldung beigefügten Fotos wird hingewiesen.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu der Ablagerung geben können, werden gebeten, sich beim Sachbereich Gewerbe / Umwelt des Polizeipräsidiums Konstanz am Standort Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

