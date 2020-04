Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200414.3 Kiel: 21-Jähriger nach drei Raubüberfällen in U-Haft (Folgemeldung zu 200309.2, 200309.3 & 200310.1)

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Karfreitag kontrollierten Beamte des Kieler Bezirksreviers einen 21-Jährigen, der deutliche Ähnlichkeit mit einem gesuchten Tatverdächtigen nach drei Raubtaten im März aufwies. Der Mann gab die Taten auf Vorhalt zu und kam Samstag in Untersuchungshaft.

Die Polizisten trafen gegen 17:15 Uhr in der Schulstraße auf den 21-Jährigen und führten eine Personenkontrolle durch. Aufgrund polizeiintern veröffentlichter Fahndungsbilder der Überwachungskameras der betroffenen Betriebe erhärtete sich bei ihnen der Verdacht, dass es sich um den gesuchten Täter handelt. Sie sollten Recht behalten: Nach erfolgter Belehrung gab der Tatverdächtige die Taten zu und kam ins Polizeigewahrsam.

Ihm wird vorgeworfen, am 06. März einen Tabakwarenladen in der Andreas-Gayck-Straße, am 07. März eine Tankstelle in der Werfstraße und am 09. März ein Fotogeschäft am Exerzierplatz überfallen zu haben.

Samstag erfolgte auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft die Vorführung bei einem Haftrichter. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl, der sofort vollstreckt wurde. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt. Ob er für weitere Taten verantwortlich ist, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen des Kommissariats 13 der Kriminalpolizei.

Axel Bieler, Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends, Polizeidirektion Kiel

